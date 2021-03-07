Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de minibüs ile itfaiye aracı çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de servis minibüsü ile itfaiye aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Metin Ersoy idaresindeki Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı, 71 Evler Mahallesi Yılmazcan Sokak'ta kullanılmayan bir evde çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıktı.
Bu araç ile fabrika işçilerini taşıyan Hakan Yapar'ın kullandığı minibüs, Tarih Bulvarı'nda çarpıştı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı
Kazada yaralanan itfaiye ekibinden 3, servis aracında bulunan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir, Yunus Emre Devlet ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan fabrika işçisi Satılmış Durgut, Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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