Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den çiftçilere 'zirai don' uyarısı
Meteoroloji, Çanakkale için zirai don uyarısı yaptı. Zirai don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri hariç hafif kuvvette, Biga, Çan ve Yenice ilçelerinin ise kırsal bölgelerinde ve yükseklerinde orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.
Riskin 8 Mart Pazartesi günü 00.00-10.00 saatlerinde etkili olması bekleniyor.
Buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji
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