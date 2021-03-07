Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA ]
Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan karayoluna çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla bir süre sonra açıldı.
Karlıova-Yedisu karayolu Kaynarpınar köyü mevkiinde bir kamyonetin geçişi sırasında karayoluna çığ düştü.
Çığ düşen karayolu ulaşıma kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye giden karayolları ekipleri, yola düşen karları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.
Meteoroloji ise, bölgede çığ düşmesine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.
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