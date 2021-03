Diyarbakır anneleri, 1,5 yıldır HDP il binasının önünde, yaz kış demeden kararlı bir şekilde evlatlarını bekliyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelere destek ziyaretleri de sürüyor.

Annelerin evlat nöbetine destek

Diyarbakır Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, ailelerin yanındaydı.

Diyarbakır Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Hatice Çelik, "Tüm desteğimizle yanlarında olduğumuzu, her ne kadar acılarını dindiremesek de bir an için de olsa yüreklerinin acısını unutturmak için buradayız. Bugün buradaki her bir annenin döktüğü gözyaşı aslında tüm dünyadaki annelerin gözyaşlarıyla aynıdır" dedi.

"1,5 yıldır bu annelerin bu babaların feryadını görmediniz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalara aileler tepki gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Oturma eylemi yapan annelerden Ayşegül Biçer şunları söyledi:

"Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi diyor. Gösterenler de aile değil diyor. Hayır, tepki gösterenler aile. Çünkü siz 1,5 yıldır bu annelerin bu babaların feryadını görmediniz. Buraya gelip boy gösterisi yaptınız."

Özel'in kendisine "Sen eylem yapan aile değilsin " dediğini aktaran baba Celil Begdaş, ise "Demiş ki o aile değil. Sonuna kadar aileyim. Yusuf Bektaş'ın babasıyım. İlk günden beri bize destek vermediler" sözleriyle tepki gösterdi.

HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 212 ailenin katılımıyla sürüyor. Şu ana kadar 24 aile evladına kavuştu.