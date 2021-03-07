Türkiye yeni haftaya mevsim normalleri üstünde sıcaklıklarla başlayacak.

Hafta içinde zaman zaman yağış geçişleri görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Kazım Ülküseven, sıcaklıkların perşembe günü yağışlarla birlikte mevsim normalleri civarına tekrar ineceğini söyledi.

Perşembe günü yağışlarla sıcaklık düşecek

Doğu Anadolu'da kar yağışı devam edecek. Çığ riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ülküseven, kar yağışının yarın Erzurum, Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer yoğun olmasını beklendiğini aktardı.

Perşembe günü yeni bir yağışlı hava dalgası ülkeye girecek, sıcaklıklar da düşecek.

3 büyük kentte hava sıcaklıkları

İstanbul yeni haftada sadece perşembe günü yağışlı olacak. Diğer günler parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar hafta boyunca gündüz 9 ila 14 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki hafta Başkent'te de perşembe hariç yağış yok. Hava sıcaklıkları ise hafta sonuna kadar 10 ila 15 derece arasında değişecek.

İzmir de perşembe yağmurlu olacak. Diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar yükselecek.