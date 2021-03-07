Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Erzurum, Ağrı ve Kars için kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşları ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 3 ilde görülecek kar yağışının bu geceden itibaren etkisini artırmasını bekliyor.
Yağışın yarın akşam saatlerine kadar Erzurum'un güney ve doğusu ile Ağrı ve Kars'ta kuvvetli olması öngörülüyor.
Yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
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