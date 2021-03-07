Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli’nin 4 yılda 4,1 milyon sürücü tarafından 64,5 milyon kez kullanıldığını açıkladı.

6 milyar lira katkı sağladı

Buna göre Avrasya Tüneli'nin, İstanbul'un kronikleşen trafik sorununda rahatlatıcı payı büyük. Ülke ekonomisine katkısı ise 6 milyar lira.

152 bin ton yakıt tasarrufu

Kozyatağı ile Bakırköy hattı arasındaki hesaplamalara göre, sürücüler 111 milyon saat zamandan, 152 bin ton da yakıttan tasarruf etti. 64 bin ton emisyon azalımı sağlandı.

Asya ile Avrupa'yı deniz altından birbirine bağlayan tünelden, 2017'de günde 42 bin 34, 2018'de 48 bin 99, 2019'da ise 49 bin 37 araç geçti.

Salgın'da Avrasya'dan geçişler düştü

Salgın sürecinde ise araç geçişinde azalma görüldü. 2020 yılında günde 34 bin 147 araç tüneli kullandı.

Avrasya Tüneli dünyadaki benzer projelerin kapasitesine 3 yılda ulaştı. 2016 yılında hizmete giren tünel, İstanbul Boğazı'dan geçişlerin yüzde 12'sinde kullanıldı. Bu oran yüzde 15'e yükseldiğinde tünel yüzde 100 kapasiteye ulaşacak. Garanti sayılarını geçerek devlete gelir kazandırır duruma gelecek.