İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayıları arttı. İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.

Samsun her 100 bin kişiye 348,36 COVID-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. pic.twitter.com/wt7YsOJ7qQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az COVID-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, "Koca: "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerin rengi ona uygun şekillenecek. Mevcut avantajı kaybetmemek için daha temkinli hareket etmeliyiz." dedi.