Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim." dedi.
Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 6, 2021
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