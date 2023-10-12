Vincenzo Montella Milli Takım ile ilk maçına çıktı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk olan Türkiye'de teknik direktör Montella, ilk maçında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ilk 11'ini sürdü.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Cenk Tosun, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan yer aldı.

Milli takımda kaleci Doğan Alemdar ile sakatlığı bulunan Yusuf Sarı aday kadroda yer almadı.

Samet Akaydın ilk resmi milli maçında

Ay-yıldızlı ekipte, Samet Akaydın ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

Samet, A Milli formasını yalnızca 19 Kasım 2022'de Gaziantep'te Çekya ile oynanan özel maçta giymişti. Samet'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazanmıştı.

Cenk Özkacar yine sol bekte

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar'a sol bekte görev verdi.

Cenk, Eskişehir'de Ermenistan ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada da sol bekte görev almıştı. Cenk Özkacar'ın sol bekte yer aldığı ay-yıldızlı ekipte sağ bekte ise Ferdi Kadıoğlu forma giydi.

[Fotoğraf: Reuters]

Bakan Aşkın Bak karşılaşmayı tribünde izledi

A Milli Takım'ın, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak mücadeleyi Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan,​​​​​​​ MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Opus Arena'da ilk milli maç

Hırvatistan Milli Takımı, Opus Arena'daki ilk milli maçına Türkiye karşısında çıktı.

Açılışı Haziran 2023'te yapılan NK Osijek kulübünün stadı, Hırvatistan'ın en yeni ve modern stadı konumunda. Stadyum 13 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip.

Hırvatistan'da 4 değişiklik

Hırvatistan Milli Takımı, son oynadıkları Ermenistan maçına göre ilk 11'inde 4 zorunlu değişikliğe gitti.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, sakatlıkları bulunan Ivanusec, Perisic, Kramaric ve Petkovic’in yerine Kovacic, Pasalic, Brekalo ve Petar Musa’yı ilk 11'de sahaya sürdü.