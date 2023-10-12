A Milli Takım Hırvatistan'dan lider döndü

Hırvatistan ile Türkiye, Osijek şehrindeki Opus Arena'da karşılaştı. Müsabaka TRT 1, tabii.com ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlandı. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetti.

Milli Takım, EURO 2024'e katılma yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Milliler yeni teknik direktörü Montella yönetiminde ilk galibiyetine imza attı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Müsabakada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

GOOOLLL!! BARIŞ ALPER YILMAZ! MİLLİ TAKIMDAKİ İLK GOLÜ! MÜKEMMEL PAS, MÜKEMMEL DÜŞÜNCE! HIRVATİSTAN KARŞISINDA ÖNDEYİZ... pic.twitter.com/RMaA3y08hq — TRT Spor (@trtspor) October 12, 2023

Grubun diğer maçında ise Letonya, Ermenistan'ı 2-0 yendi. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçti.

Ay yıldızı ekip gruptaki yedinci maçını 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile oynayacak.

[Fotoğraf: Reuters]

Türkiye lider

D Grubu'nda Türkiye 13 puana yükselerek liderliğe yükseldi. Bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada yer aldı.

Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3. ve 4. sırada yer alıyor. Letonya ise 3 puanla son sırada. Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Montella ilk maçına çıktı

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

Üç yıllık sözleşmeye imza atarak görevine başlayan Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını ise 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile oynayacak.

[Fotoğraf: AA]

Barış Alper Yılmaz ilk golünü attı

Ay-yıldızlı ekibi, Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Barış Alper Yılmaz milli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Barış Alper, A Milli Takım'daki 8. maçında ilk golünü atmayı başardı.

A Milli Takım Opus Arena'nın tarihine geçti

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ın en yeni stadı olan Opus Arena'ya adını yazdırdı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın, bu statta oynadığı ilk maçı ay-yıldızlı ekip Barış Alper Yılmaz'ın golüyle kazanmayı başardı.

Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım'da

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Kenan Yıldız, Hırvatistan karşısında forma şansı bularak, milli takım kariyerine başladı.

Kenan, mücadelenin 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Hırvatistan'da ilk galibiyet

Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Rakibiyle bugüne kadar deplasmanda 3 kez karşılaşan Türkiye, 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu seriyi 4. maçında bozdu.

Milli takım, rakibiyle oynadığı 12. maçta ise 2. galibiyetini elde etti. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.

Livakovic'ten önemli kurtarışlar

Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Dominik Livakovic, yaptığı önemli kurtarışlarla, ay-yıldızlı ekibe gol şansı vermedi.

Livakovic, ilk 13 dakikada milli takımın Kerem ve Barış Alper ile yakaladığı fırsatlarda yaptığı kurtarışlarla maçın başında kalesini gole kapattı.

Barış Alper Yılmaz, 30. dakikada attığı golle Livakovic'i mağlup etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Bakan Bak A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

"Bugün ay-yıldızlı formamızı terden sırılsıklam eden, mücadeleyi bir an bile bırakmayan milli futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Hırvatistan deplasmanından alınan galibiyet herkese açık mesajdır: Geliyoruz EURO 2024!"

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kerem'in pasıyla Hırvatistan ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada ay-yıldızlı ekip yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, Kerem'e pasını verdi. Kerem'in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi.

13. dakikada milli takım bir kez daha gol şansını kullanamadı. Kaleci Uğurcan'ın Hırvat savunması arkasına yolladığı uzun topu kontrol eden Kerem, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in şutunda, Livakovic'e çarpan top kornere çıktı.

BARIŞ ATTI - 30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi. 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, uygun pozisyondaki Barış Alper'e pasını attı. Penaltı noktası önünde topla buluşan Barış Alper, gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Sağ kanattan Stanisic'in ceza sahasına sert ortası Uğurcan'dan sekerek ters tarafa açıldı. Barisic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kovacic'in şutunu, kale önünde Abdülkerim uzaklaştırdı.

82. dakikada ev sahibi takımın atağında Majer'in sağ kanattan ortasını ceza sahasında Petkovic indirdi, Majer yakın mesafeden vurdu, Uğurcan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Hırvatistan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Kaan Ayhan'dan seken top Hakan Çalhanoğlu'na çarptı. Hakem Anthony Taylor, Hakan Çalhanoğlu'nun topun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen Taylor, penaltı kararını iptal etti.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Opus Arena

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic (Dk. 80 Sosa), Brozovic, Kovacic (Dk. 80 Beljo), Modric, Pasalic (Dk. 63 Majer), Brekalo (Dk. 63 Vlasic), Musa (Dk. 63 Petkovic).

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek (Dk. 86 Kaan Ayhan), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Kenan Yıldız), İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz. (Dk. 75 Bertuğ Yıldırım).

Gol: Dk. 30 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 12 Brozovic, Dk. 34 Barisic, Dk. 89 Modric, Dk. 89 (Hırvatistan), Dk. 15 Barış Alper Yılmaz, Dk. 69 Uğurcan Çakır, Dk. 90 Bertuğ Yıldırım, Dk. 90+1 Samet Akaydın (Türkiye)