Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın zaferini telefonla kutladı

90 dakika sahada yılmadan koştular, kritik bir maçı daha galibiyetle sonuçlandırdılar..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da karşılaşma sonrası millileri tebrik etti.
Milli Takım, EURO 2024'e katılma yolunda kritik bir galibiyete imza attı.
Milliler liderliğe yükseldi
Milliler, 6'ncı maçında Hırvatistan'la kıyasıya mücadele için deplasmandaydı. Ay yıldızlılar, Hırvatları 1-0 mağlup etti, liderliğe yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelen başarıdan ötürü milli takımı kutladı.
Erdoğan, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'yı da unutmadı, tebriklerini iletti.