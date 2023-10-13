Açık 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.10.2023 02:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın zaferini telefonla kutladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında önemli bir galibiyet daha elde etti. Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından millileri telefonla arayıp kutladı. Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Gerçekten zor da olsa güzel bir netice oldu. Lider konuma da geçtik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın zaferini telefonla kutladı

90 dakika sahada yılmadan koştular, kritik bir maçı daha galibiyetle sonuçlandırdılar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da karşılaşma sonrası millileri tebrik etti.

Milli Takım, EURO 2024'e katılma yolunda kritik bir galibiyete imza attı.

Milliler liderliğe yükseldi

Milliler, 6'ncı maçında Hırvatistan'la kıyasıya mücadele için deplasmandaydı. Ay yıldızlılar, Hırvatları 1-0 mağlup etti, liderliğe yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelen başarıdan ötürü milli takımı kutladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'yı da unutmadı, tebriklerini iletti.

A Milli Takım Hırvatistan'dan lider döndü
A Milli Takım Hırvatistan'dan lider döndü

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan A Milli Futbol Takımı
Sıradaki Haber
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi komisyonda kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:35
Seyir halindeyken alev alan servis otobüsü küle döndü
02:18
Komşular arasında demir çubuklu kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
01:53
Kocaeli'de aranan 3 hükümlü yakalandı
01:36
Bursa'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
01:21
Depremzede aileden fazla ücret alan taksiciye 10 yıla kadar hapis istemi
01:04
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
FOTO FOKUS
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ