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Gündem
AA 12.10.2023 22:34

Emeklilere ek ödeme düzenlemesi komisyonda kabul edildi

Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Emeklilere ek ödeme düzenlemesi komisyonda kabul edildi

Emekliye bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak, konutlar turizm amaçlı 100 güne kadar kiralanabilecek. Turizm torba teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Günübirlik kiralamalar konusunu düzenleyen teklif ile konut sahipleri bakanlıktan izin alarak 100 güne kadar evlerini kiralayabilecek.

İzin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama yapanlara 100 bin lira ceza verilecek. Verilen süre sonunda izinsiz faaliyetine devam edenlere 500 bin lira ceza kesilecek.

Ödemeler kasımın ilk yarısında yapılacak

30 maddelik teklife, emeklilere bir defaya mahsus yapılacak 5 bin lira ödemeye ilişkin düzenleme de eklendi. Düzenleme, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığına mensup tüm emeklileri kapsayacak.

EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek.

Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak. Emekli olup çalışmaya devam edenler ise bu ödemeden faydalanamayacak.

Düzenlemenin gelecek hafta Meclis Genel Kurulunda yasalaşmasının ardından ödemeler, kasım ayının ilk yarısında yapılacak.  

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