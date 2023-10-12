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Gündem
AA 12.10.2023 21:54

Dışişleri: ABD’nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, "ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.

Dışişleri: ABD’nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD tarafından Suriye bağlamında 2019'dan itibaren "ulusal acil durum" başlığıyla yayınlanan başkanlık kararnamesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın terörist faaliyetlerine darbe vurduğunu ve bunları Türkiye sınırlarından uzaklaştırdığını belirten Bilgiç, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına da katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Sözcü Bilgiç, "ABD'nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye'nin Suriye'ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır. Bu çerçevede, ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden, acil durum halinin uzatılmasına karar vermişti

Beyaz Saray'dan paylaşılan bildiriye göre, ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin içindeki gelişmeler ve bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirmişti.

Biden, "özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savunarak, Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun "ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmaya devam ettiğini ileri sürmüştü.

Bu nedenle Biden, 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldığını kaydetmişti.

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Dışişleri Bakanlığı ABD Terör Örgütü
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