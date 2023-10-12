Asya-Pasifik ülkeleri 2034 Dünya Kupası için hareket geçti

FIFA, son büyük turnuvalarda birden fazla ülkenin ev sahipliğini tercih etti. Futbolun çatı kuruluşu, 2034 Dünya Kupası için de benzer bir teklif bekliyor.

2030 Dünya Kupası'nın İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenleneceğini açıklayan FIFA, bu üç ülkenin yanı sıra kupanın 100'üncü yıl dönümü olması sebebiyle Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da da birer maç oynatacak.

FIFA, 2034 içinse Asya-Pasifik ülkelerini davet etmişti. Bu davete kayıtsız kalmayan Endonezya Futbol Federasyonu, ortak adaylık için Avustralya'yla temasa geçtiklerini duyurdu.

Endonezya Futbol Federasyonu Başkanı Erick Thohir, Avustralyalı mevkidaşlarıyla 2029 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 2034 Dünya Kupası adaylığına ilişkin görüştüklerini bildirdi.

Thohir, Malezya ve Singapur'un da ortak adaylığa sıcak baktığını kaydetti.

Gelişmeler doğrultusunda Avustralya-Endonezya-Malezya ve Singapur'dan oluşan dörtlü bir ortak adaylığın yolunun açıldığı ifade ediliyor.

FIFA Dünya Kupası, Asya kıtasında daha önce 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'de, 2022 yılında ise Katar'da düzenlenmişti. Dev turnuvaya Avustralya Kıtası ile Pasifik ülkeleri daha önce ev sahipliği yapmamıştı.