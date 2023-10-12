Açık 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 12.10.2023 19:40

Asya-Pasifik ülkeleri 2034 Dünya Kupası için hareket geçti

FIFA'nın, 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği için Asya-Pasifik ülkelerine yönelik daveti yanıtsız kalmadı. Avustralya ve Endonezya, ortak adaylık için görüşmelere başlandığını duyurdu. Malezya ve Singapur'un da olası ortaklığa dahil olabileceği belirtiliyor.

Asya-Pasifik ülkeleri 2034 Dünya Kupası için hareket geçti

FIFA, son büyük turnuvalarda birden fazla ülkenin ev sahipliğini tercih etti. Futbolun çatı kuruluşu, 2034 Dünya Kupası için de benzer bir teklif bekliyor.

2030 Dünya Kupası'nın İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenleneceğini açıklayan FIFA, bu üç ülkenin yanı sıra kupanın 100'üncü yıl dönümü olması sebebiyle Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da da birer maç oynatacak.

FIFA, 2034 içinse Asya-Pasifik ülkelerini davet etmişti. Bu davete kayıtsız kalmayan Endonezya Futbol Federasyonu, ortak adaylık için Avustralya'yla temasa geçtiklerini duyurdu.

Endonezya Futbol Federasyonu Başkanı Erick Thohir, Avustralyalı mevkidaşlarıyla 2029 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 2034 Dünya Kupası adaylığına ilişkin görüştüklerini bildirdi.

Thohir, Malezya ve Singapur'un da ortak adaylığa sıcak baktığını kaydetti.

Gelişmeler doğrultusunda Avustralya-Endonezya-Malezya ve Singapur'dan oluşan dörtlü bir ortak adaylığın yolunun açıldığı ifade ediliyor.

FIFA Dünya Kupası, Asya kıtasında daha önce 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'de, 2022 yılında ise Katar'da düzenlenmişti. Dev turnuvaya Avustralya Kıtası ile Pasifik ülkeleri daha önce ev sahipliği yapmamıştı.

ETİKETLER
FIFA Avustralya Endonezya Malezya Singapur Dünya Kupası
Sıradaki Haber
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan üç bakana ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:34
Mısır’da Filistin için “kan bağışı” kampanyası başlatıldı
20:10
ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'e desteğimiz çok sağlam
20:06
İsrail’in Gazze sınırında tank hareketliliği
20:02
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
20:04
İsrail, Lübnan sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurdu
19:40
Lübnan Müftüsü: İsrail, zalim batının desteğiyle Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı düzenliyor
Filistinliler BM binasına sığındı
Filistinliler BM binasına sığındı
FOTO FOKUS
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ