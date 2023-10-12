Dusan Tadic İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden

Dusan Tadic, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. 34 yaşındaki futbolcu, Sebastian Szymanski ile birlikte sezon başından bu yana 16 resmi maçın tamamında forma giydi.

Dusan Tadic, takımın lider oyuncularından biri olmanın yanında en etkili hücum ayaklarından. Sırp futbolcu resmi maçlarda 6 kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi.

Tadic, ligde oynadığı 8 maçta "yaratılan büyük şans" alanında ligin en iyisi oldu. Sırp futbolcu maç başı verdiği 2,6 anahtar pas ile rakiplerinin önüne geçti.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın sol kanatta görev verdiği Tadic, 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında da forma giyebiliyor.