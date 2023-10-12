Rachid Ghezzal eski formunu hedefliyor

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, milli arayı fırsata çevirmeye çalışıyor. Uzun süren sakatlığını atlatan Cezayirli futbolcu, formasına kavuştu.

Son maçlarda asist ve gol katkısı vermeye başlayan Ghezzal, özel antrenör eşliğinde fazladan çalışmalar yapıyor. Deneyimli futbolcu, bu şeklide eski formuna ulaşmak istiyor.

Teknik Direktör Burak Yılmaz da, Ghezzal’a çok güveniyor. Genç çalıştırıcı, son oynanan İstanbulspor maçında Cezayirli yıldızı 90 dakika oyunda tutmuştu.

Milli maçlar dolayısıyla verilen arada Alex Oxlade-Chamberlain’in de forma girmesi bekleniyor. İngiliz orta saha oyuncusu, bu süreçte fiziksel eksiklerini gidermeyi hedefliyor.

Burak Yılmaz, İstanbulspor maçında Oxlade-Chamberlain’i 90 dakika oyunda tutarak "sen bu takımın as futbolcususun" mesajını vermişti.