Rusya Olimpiyat Komitesinin faaliyetlerini askıya alındı

IOC'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerindeki organizasyonların Rusya Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmasının "Olimpik Anlaşma'nın ihlali" anlamına geldiği kaydedildi.

Askıya alma kararının ardından Rusya Olimpiyat Komitesi, ulusal bir komite olarak faaliyet gösteremeyecek ve herhangi bir fondan yararlanamayacak.

Açıklamada, IOC'nin Rus sporcuların 2024 Paris Olimpiyatları'nda tarafsız yarışıp yarışamayacaklarına "uygun zamanda" karar vereceği ifade edildi.