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Spor
AA 12.10.2023 21:15

Uluslararası Af Örgütü: Fransa Basketbol Federasyonu başörtüsüne izin vermeli

Uluslararası Af Örgütü, Fransa Basketbol Federasyonuna (FFBB) müsabakalarda kadınların başörtüsü takmasına izin vermesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü: Fransa Basketbol Federasyonu başörtüsüne izin vermeli
[Fotograf: AA]

Örgütten federasyona gönderilen mektupta, 14 Ekim Cumartesi günü yıllık genel kurulunu gerçekleştirecek FFBB'nin uluslararası insan haklarına uyması ve başörtüsü takan Müslüman kadın oyunculara karşı ayrımcılık yapmaması çağrısında bulunuldu.

"İslam karşıtlığını körükleyen klişelere son vermelidir"

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kadın Hakları Araştırmacısı Anna Blus'un şu ifadelerine yer verildi:

"Başörtüsü takan Müslüman kadın basketbolcuların müsabakalardan dışlanması sadece ayrımcı ve ifade, sağlık, özel yaşam ve din özgürlüğü haklarının ihlali olmakla kalmıyor, aynı zamanda basketbolun tüm kadınlar tarafından erişilebilir olmasını sağlama yükümlülüğüne ters düşüyor. FFBB ve Fransız yetkililer, Müslüman sporcuları hedef alan ayrımcı kurallar koymak yerine, genel kurul fırsatını kullanarak mevcut kuralları insan haklarını ihlal etmeyecek şekilde gözden geçirmeli ve spor da dahil olmak üzere İslam karşıtlığını körükleyen zararlı söylem ve olumsuz klişelere son vermelidir." 

Mektup, Fransa Spor Bakanlığı ile Uluslararası Olimpiyat ve Paralimpik Komitelerine de gönderildi.

Basketbolun çatı kuruluşu FIBA, kadınların başörtüsü takmasına izin veriyor.

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