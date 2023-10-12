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Spor
AA 12.10.2023 21:10

Trabzonspor Abdullah Avcı ile çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başladı.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile çalıştı

Bordo-mavili kulüp ile anlaşmaya vardıktan sonra saat 14.00'de uçakla Trabzon'a gelen Abdullah Avcı, saat 18.00'de gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer aldı.

Milli oyuncuların katılmadığı antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşusu gerçekleştirildi.

Koordinasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam eden antrenman, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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Trabzonspor Abdullah Avcı
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