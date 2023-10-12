Trabzonspor Abdullah Avcı ile çalıştı

Bordo-mavili kulüp ile anlaşmaya vardıktan sonra saat 14.00'de uçakla Trabzon'a gelen Abdullah Avcı, saat 18.00'de gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer aldı.

Milli oyuncuların katılmadığı antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşusu gerçekleştirildi.

Koordinasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam eden antrenman, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.