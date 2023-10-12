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Spor
AA 12.10.2023 21:00

Nilüfer Belediyespor Challenge Kupası son 16 turunda

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Yunanistan'ın ASP Thetis Voula takımını 3-0 yendi.

Nilüfer Belediyespor Challenge Kupası son 16 turunda

Rakibini ilk maçta da 3-2 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, son 16 turuna katılma hakkı kazandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Borislav Yordanov (Bulgaristan), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)

Nilüfer Belediyespor: Yordanova, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu)

ASP Thetis Voula: Olson, Merteki, Shirinina, Petovary, Hayden, Papageorgiou (Maniatogianni, Spanaki, Pavlopoulou)

Setler: 25-22, 25-21, 25-19

Süre: 75 dakika (25, 26, 24)

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