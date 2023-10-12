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Spor
AA 12.10.2023 20:50

Erzincan'da özel çocuklar rafting heyecanı yaşadı

Erzincan'da down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engeli çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında gölette rafting yaptı.

Erzincan'da özel çocuklar rafting heyecanı yaşadı
[Fotograf: AA]

Erzincan Erdoğa ile Duman rafting kulüpleri, Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel çocuklarla Ekşisu Mesire Alanı'nda bir araya geldi.

Eğitim verildikten sonra can yelekleri giydirilen özel çocuklar, mesire alanındaki gölete bırakılan botlarla rafting heyecanı yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Antrenör Canser Atila, etkinlikle özel çocukları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Atila, bakanlığın "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında her hafta belirli günlerde engelli çocuklara yönelik sportif aktiviteler yaptıklarını ifade etti.

"Bu hafta da rafting organizasyonun seçtik. Rafting kulüplerini çağırdık, arkadaşlar geldiler. Burada bu hafta da çocukları mutlu etmeye çalıştık. Ekşişu Mesire Alanı'nda durgun suda önce çocuklarımıza eğitim verdik, sonra güvenlik önlemleri alıp rafting botuna bindirerek çok güzel bir etkinlik yaptık."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Duman Rafting Spor Kulübü Başkanı Adem Duman da çocukların etkinlikte eğlenceli zaman geçirdiğini anlattı.

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