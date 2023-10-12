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Spor
AA 12.10.2023 21:25

İtalya'da Tonali ve Zaniolo'ya yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma

İtalya Milli Takımı'nın kampında bulunan Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle ifade verdi.

İtalya'da Tonali ve Zaniolo'ya yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United'da forma giyen Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.

İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına yansıdı.

Juventuslu Fagioli hakkında yasadışı bahis nedeniyle soruşturma
Juventuslu Fagioli hakkında yasadışı bahis nedeniyle soruşturma

Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle dün de Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

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