Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FIBA dünya sıralamasında ABD Erkek Basketbol Takımı zirvedeki, Türkiye ise 15. sıradaki yerini korudu.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 3 ve 4. maçlar sonrası dünya sıralaması güncellendi.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'a 79-62 yenilen, Hollanda'yı ise 73-71 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 520,3 puanla yerini korudu.
Klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.
İlk 10'daki tek değişiklik ise Rusya'nın 2 basamak yükselerek 9'unculuğa yerleşmesi oldu.
Etiketler: A Milli Basketbol Takımı Basketbol
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