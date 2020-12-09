Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Haber canlı yayınına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) - Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalını @trthaber'de değerlendiriyor. https://t.co/yla4aj0EXN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2020

"UEFA'dan beklentim gerekli yaptırımı sağlamaları"

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Saygının ve sevginin olması gerek bir organizasyonda yaşananlar üzücü. Irkçılık ve ötekileştirmeyi kabul etmek mümkün değil. Irkçılığın ve ayrımcılığın hiçbir yerde yeri olmadığı gibi bu duruşa karşı ortak duruş gösterildi. Sporcularımız, kulüp yöneticilerimiz onurlu bir tavır ortaya koydular. Dün gece bu tavırla sadece dün için değil dünyanın aydınlık yarınları için önemli bir adım attılar.

Sporun ruhuna özgü ortamı bundan sonra inşallah göreceğiz. UEFA'dan beklentim gerekli yaptırımı sağlamaları, enine boyuna incelemeleri, takip etmeleri. Ayrımcılığa ve ırkçılıla asla ve asla tahammülümüz yok. Bu beraberlik ruhuyla inanıyorum ki birçok zoruluğun üstesinden geleceğiz"