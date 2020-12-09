İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler” konulu genelge gönderdi.

Genelgede, olta balıkçılığı faaliyetlerinin başta İstanbul olmak üzere sahil bantlarında kalabalıklara neden olduğu bilgisi verildi.

Zabıta personeli denetleyecek

Koronavirüs vaka ve hasta sayılarındaki yükseliş nedeniyle olta balıkçılığıyla ilgili yeni tedbir kararları alındı. Alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

- Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.

- Gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak.

- Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği olta balıkçılığı yapan vatandaşlara bildirilecek.

- Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek.

Maske kullanılacak, sigara içilmeyecek

- Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince, kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmaları sağlanacak.

- Bu alanlarda maskesiz bulunulmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri yaptırım uygulayacak.

- Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantları, denetim ekipleri tarafından düzenli şekilde kontrol edilecek.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacak. Suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.