Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayanlara verilen cezaların, yapılandırma kapsamında yer almadığı bilgisi paylaşıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında, maske takmayanlara 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise 3 bin 310 lira ceza uygulanıyor.

15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim

Söz konusu cezaların 15 gün içinde tebliğ eden makama ödenmesi halinde, yüzde 25 indirim hakkı bulunuyor. Tebliğden itibaren 1 ay içinde taksit talebinde de bulunulabiliyor. Taksit kararı, ilgili makamın takdiriyle uygulanabiliyor.