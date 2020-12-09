Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüsle ilgili cezalara yapılandırma yok
Gelir idaresi Başkanlığı (GİB), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ve maske takmayanlara yazılan cezaların yeniden yapılandırılamadığını açıkladı.
Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayanlara verilen cezaların, yapılandırma kapsamında yer almadığı bilgisi paylaşıldı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında, maske takmayanlara 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise 3 bin 310 lira ceza uygulanıyor.
15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim
Söz konusu cezaların 15 gün içinde tebliğ eden makama ödenmesi halinde, yüzde 25 indirim hakkı bulunuyor. Tebliğden itibaren 1 ay içinde taksit talebinde de bulunulabiliyor. Taksit kararı, ilgili makamın takdiriyle uygulanabiliyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 17:31
- 17:22
- 17:32
- 17:22
- 16:46
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz