UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yardımcı antrenörü Pierre Webo, bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır" ifadelerine yer verildi.

Şampiyonlar Ligi'nde skandal gece

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında dün Fransa`nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk oldu.

Mücadelenin 14'üncü dakikasında Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo, orta hakem Ovidiu Hategan'ın kararlarına itiraz etti.

4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu ise orta hakem Hategan'ın Webo'yu atmasını istedi. Atmasını isterken de ırkçı söylem olarak kabul edilen söylemde bulundu.



Bu söyleme Başakşehir'in yanı sıra Paris Saint-Germainli futbolcular da tepki gösterdi. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya indi. Özellikle Demba Ba ve Mbappe, Rumen hakeme yoğun tepki gösterdi.



Başakşehirli ve Paris Saint Germainli futbolcular sahadan çekilme kararı aldı. Hem Başakşehirli hem de Parisli futbolcular, bu hakemlerle maça çıkmak istemedi. UEFA yetkilileri de karşılaşmanın bugün TSİ 20.55’te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.