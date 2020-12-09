Çin'den sipariş edilen 50 milyon doz aşının ilk partisinin 11 Aralık itibariyle getirilmesi planlanıyor.



Aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları'nda incelenecek.

Güvenlik testlerini geçerse aşılama başlayacak.



Bilim Kurulu'nda gündemi aşının yanı sıra yoğun bakımlardaki doluluk oranı ve alınan tedbirlerin etkileri oluşturuyor.



Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.