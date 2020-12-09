UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmuştu.

"Renklerin hiçbir farkı yok, ayıramazsınız"

Kulüp televizyonuna açıklama yapan teknik direktör Marius Sumudica, kendisinin de Romanyalı olduğunu hatırlattı.

"Pazar günü biz Başakşehir ile bir karşılaşma oynayacağız. Dün olaylar yaşandı ve aynı zamanda hakem Romanyalıydı. Benim için siyah veya beyaz insan ayrımı yoktur. Renklerin hiçbir farkı yok, ayıramazsınız. Aynı zamanda benim takımımda birçok siyahi futbolcu bulunuyor. Benim her zaman büyük saygım bulunuyor. Bu saygımın renkle alakası yok. Hakemin büyük hata yaptığını düşünüyorum."

"Hakem cezasını çekmeli"

Irkçılığın asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sumudica, "Hakem cezasını çekmeli, hatasının bedelini ödemelidir. Ben Türkiye'de çalışıyorum. Benim için önemli olan ırkçı olmamaktır. Eğer ırkçıysanız hiçbir zaman yeriniz yoktur. Bu mümkün değildir. Ben Romanyalıyım ve ortaya çıkan bu durumdan hoşlanmıyorum. Benim için bu durumda Başakşehir haklıdır" dedi.