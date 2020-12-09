Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 3 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak sevk edilen futbolcular:
"Eskişehirspor'dan Tolga Yakut, Tuzlaspor'dan da Erdem Özgenç ve Ahmet Yazar."
Etiketler: TFF TFF 1. Lig
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