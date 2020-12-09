Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akhisarspor Teknik Direktörü Kavçak istifa etti
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak görevinden istifa etti.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kavçak, "Akhisarspor olarak iyi işler de yaptığımıza inanıyorum. Takımımız her hafta üzerine koyarak gelişti ve umut verdi. Fakat son 3 haftada alınan kötü sonuçlar beni bu kararı almaya itti. Bugün itibarıyla Akhisarspor'da teknik direktörlük görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bize destek olanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sezon başında Cem Kavçak ile anlaşan yeşil-siyahlılar, 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Son üç maçta puan alamayan takım, ligde 13. sırada bulunuyor.
Etiketler: İstifa Haberleri TFF 1. Lig
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