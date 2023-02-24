Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandıramadı
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor, Avrupa'da dış saha galibiyet özlemini sonlandıramadı.
Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.
Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 10 maçta 9 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1281 gündür Avrupa'da galibiyet elde edemedi
Avcı ile deplasmanda kazanamadı
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.
Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 7 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.
Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1, Sıbristan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu.
Bordo-mavililer, bu akşam da Basel'e 2-0 mağlup olarak Avcı döneminde ilk deplasman galibiyetini yaşayamadı.
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