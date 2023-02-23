UEFA Avrupa Ligi play-off turu tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu oynanan 8 rövanş maçıyla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Juventus, Sporting Lizbon, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk son 16 turuna çıktı.
İtalyan temsilcisi Juventus, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında Fransız ekibi Nantes'a konuk oldu. Arjantinli Angel di Maria'nın 5, 20 ve 78. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup eden Juventus, tur atladı. Ev sahibi ekipte forma giyen Nicolas Pallois, 17. dakikada kırmızı kart görürken, Galatasaray'dan kiralan Mısırlı Mustafa Muhammed 73. dakikada oyuna girdi.
İlk maçı Monaco'nun 3-2, rövanşı da Bayer Leverkusen'in aynı skorla kazandığı eşleşmede tur atlayan tarafı penaltı atışları belirledi. Alman ekibi, rakibine 5-3 üstünlük sağlayarak tur biletini aldı.
Barcelona, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Old Trafford Stadı'nda Manchester United'a konuk oldu. Lewandowski'nin penaltı golüyle geriye düşen Manchester ekibi, Fred ve Antony'nin golleriyle rakibini 2-1 yenerek tur atladı.
TSİ 20.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Nantes (Fransa) - Juventus (İtalya) : (1-1), 0-3
Midtjylland (Danimarka) - Sporting Lizbon (Portekiz): (1-1), 0-4
Monaco (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya): (3-2), 2-3 (Bayer Leverkusen penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağladı)
PSV (Hollanda) - Sevilla (İspanya): (0-3), 2-0
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Manchester United (İngiltere) - Barcelona (İspanya): (2-2), 2-1
Rennes (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): (1-2), 2-1 (Shakhtar Donetsk, penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağladı)
Union Berlin (Almanya) - Ajax (Hollanda): (0-0), 3-1
Roma (İtalya) - Salzburg (Avusturya): (0-1), 2-0
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