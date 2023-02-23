Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Juventus, Sporting Lizbon, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk son 16 turuna çıktı.

İtalyan temsilcisi Juventus, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında Fransız ekibi Nantes'a konuk oldu. Arjantinli Angel di Maria'nın 5, 20 ve 78. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup eden Juventus, tur atladı. Ev sahibi ekipte forma giyen Nicolas Pallois, 17. dakikada kırmızı kart görürken, Galatasaray'dan kiralan Mısırlı Mustafa Muhammed 73. dakikada oyuna girdi.

İlk maçı Monaco'nun 3-2, rövanşı da Bayer Leverkusen'in aynı skorla kazandığı eşleşmede tur atlayan tarafı penaltı atışları belirledi. Alman ekibi, rakibine 5-3 üstünlük sağlayarak tur biletini aldı.

Barcelona, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Old Trafford Stadı'nda Manchester United'a konuk oldu. Lewandowski'nin penaltı golüyle geriye düşen Manchester ekibi, Fred ve Antony'nin golleriyle rakibini 2-1 yenerek tur atladı.

TSİ 20.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Nantes (Fransa) - Juventus (İtalya) : (1-1), 0-3

Midtjylland (Danimarka) - Sporting Lizbon (Portekiz): (1-1), 0-4

Monaco (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya): (3-2), 2-3 (Bayer Leverkusen penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağladı)

PSV (Hollanda) - Sevilla (İspanya): (0-3), 2-0

TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Barcelona (İspanya): (2-2), 2-1

Rennes (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): (1-2), 2-1 (Shakhtar Donetsk, penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağladı)

Union Berlin (Almanya) - Ajax (Hollanda): (0-0), 3-1

Roma (İtalya) - Salzburg (Avusturya): (0-1), 2-0