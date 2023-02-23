Basel ile Trabzonspor, St. Jakob-Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetti.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordo-mavililer, deplasmanda rakibine yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Basel'e turu getiren golleri 13. dakikada Amdouni ile 76. dakikada Zeqiri kaydetti.

Bir penaltı kaçtı, iki gol iptal edildi

27. dakikada Trabzonspor'da Bakasetas penaltı atışından yararlanamadı. Bordo mavililerde Denswil'in 61. dakikada ve 90+1. dakikada Umut Bozok'un attığı goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor, Basel maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 149. sınavına çıktı. Bordo mavililer, geride kalan 149 karşılaşmada 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi aldı.

Öte yandan Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında bin 281 günlük deplasmanda galibiyet hasretine son veremedi.

En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, savunmaya çarpan topu son anda kaleci Hitz, kornere çeldi.

GOL - 13. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Lang'ın kendi yarı alanından pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Amdouni, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

[Fotoğraf: İHA]

25. dakikada Larsen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Hitz yerden gelen topu sol tarafına yatarak çeldi.

PENALTI - 26. dakikada Trabzonspor, penaltıdan yararlanamadı. Larsen'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomez, savunmada Kade tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi Antonio Mateu Lahoz, penaltı noktasını gösterdi.

BAKASETAS PENALTI KAÇIRDI - 28. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu yandan auta gönderdi.

30. dakikada Xhaka'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Zeqiri'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına yatarak mutlak bir tehlikeyi önledi.

38. dakikada Trezeguet'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Gomez'in aşırtma kafa vuruşunda, çizgi önünden savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI İPTAL - 49. dakikada Trabzonspor'un Gomez'in düşürmesiyle kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından pozisyonun izlenmesiyle iptal edildi.

58. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza çizgisi önünde Trezeguet'in sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

GOL İPTAL - 61. dakikada Trabzonspor'un golü Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla, iptal edildi. Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top kaleci Hitz'in solundan filelere gitti. Ancak bu oyuncunun ofsayt olması nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

67. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, yakın mesafeden Umut Bozok'un sert kafa vuruşunda yere çarpan top yandan auta gitti.

68. dakikada Gomez'in pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Hitz topu kontrol etti.

GOL - 76. dakikada Basel, farkı 2'ye yükseltti. Ceza alanı sol çaprazında Lopez'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu kontrol eden Zeqiri, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0.

90+4. dakikada Bartra'nın şutunda kaleci Hitz, sol tarafına doğru gelen topu çıkardı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak elendi.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: St. Jakob-Park,

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar.

Basel: Hitz, Lang, Xhaka (Dk. 64 Males), Pelmard, Amdouni, Frei, Diouf, Burger, Kade (Dk. 69 Galache), Hugo Novoa (Dk. 64 Ndoye), Zeqiri (Dk. 83 Nuhu).

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo (Dk. 46 Peres), Denswil, Larsen (Dk. 81 Eren Elmalı), Doğucan Haspolat (Dk. 76 Yusuf Yazıcı), Siopis (Dk. 60 Umut Bozok), Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Bardhi), Bakasetas, Trezeguet, Gomez.

Goller: Dk. 13 Amdouni, Dk. 76 Zeqiri (Basel)

Sarı kartlar: Dk. 15 Doğucan Haspolat, Dk. 29 Larsen (Trabzonspor), Dk. 59 Xhaka, Dk. 81 Males, Dk. 88 Ndoye (Basel)