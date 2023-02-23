2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na geri sayım sürüyor. Organizasyonda toplamda 10 milyon bilet satılması öngörülüyor. Paralimpik oyunlar için de 3 milyon 500 bin bilet satışa sunulacak.

Bilet satışları kura çekimi ile başladı. Şanslı kişiler elektronik posta aracılığı ile bilgilendirildi fakat bir çok sorun yaşandı.

İzleyicilere, 31 branş içerisinden en az üç farklı branşta bilet alması şartı koyuldu. Ayrıca en az 3 en fazla da 18 bilet alabilen seyirciler, sistemin karmaşıklığından yakındı.

Organizatörler ise farklı disiplinler arasında bilet satışlarında bir denge olması gerektiği için bu yola başvurduklarını savundular.

"3 milyon kişinin her birine hizmet veremeyeceğiz"

Organizasyonda en düşük bilet fiyatı 24 euro olarak belirlenmişti. İlk kura çekiminden faydalanmak isteyen 3 milyon kişi ise bu fiyatlara bilet bulamadı. Özellikle Fransız halkı, bilet fiyatlarından oldukça şikayetçi.

Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet, biletler ile ilgili memnuniyetsizliklere cevap verdi.

"On binlerce insan memnun. İnsanların hayal kırıklığına uğradığını biliyoruz. İlk kura çekimine kayıtlı 3 milyon kişinin her birine hizmet veremeyeceğiz."

7 milyon yeni bilet, ilk kura bitiminden sonra satışta olacak ve tek seferde satılacak. Halihazırda ilk etapta bilet almış kişiler ise 30 biletin üzerine çıkamayacak.