Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağ ve sol kanadında oyuncu değişikliğine gitti. Savunmanın sağında Peres'in yerine Bartra görev yaparken savunmanın solunda ise Eren Albayrak'ın yerine ilk maçın golünü atan Danimarkalı oyuncu Larsen, forma giydi.

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca, sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamadı. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markovic ise UEFA kadrosunda olmadıkları için forma giyemedi.

Türk taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi

İsviçre ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 10 bin taraftar, tribünlerde Trabzonspor'u desteklerken Basel taraftarlarına ayrılan bölümlerde de yer aldı.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynamasına karşın ev sahibi taraftarlardan daha çok tribünde destek buldu.

6 Şubat'ta "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenetlenen futbol dünyası, aynı davranışı Basel'de de göstererek "tek yürek" mesajı verdi.

Tribünde Trabzonspor taraftarlarının yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarları da bordo-mavili takıma birlikte destek verdi.

Trabzon'daki koreografi, pankartla açıldı

Taraftarlar, Trabzon'da iki takım arasında oynanan ilk maçta kurtarma görevlisi ile kucağında çocuğun yer aldığı koreografiyi, pankarta bastırdı.

Trabzonspor taraftarları, stadyuma getirdiği koreografinin pankartını Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarlar birlikte açtı.

Bazı Trabzonspor taraftarları, üzerinde depremden etkilenen şehirlerin isimleri, plaka kodları ve deprem günü ile başladığı anın saatinin yer aldığı siyah tişört giydi.

Taraftarlar stadyum çevresinde 10 ilin isimleri okunmasının ardından "burada" diye bağırdı. Ayrıca Türkiye haritasının yer aldığı depremle ilgili "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı pankart açıldı.

Stat ekranlarından ilk maçın siyah-beyaz kısa görüntüsüne yer verildi.

Ahmet Ağaoğlu'na sevgi gösterileri

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da maç günü Basel'e gelerek karşılaşmayı izledi.

Taraftarlar, Başkan Ağaoğlu'nun tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Ağaoğlu, taraftarlara alkışla karşılık verdi.