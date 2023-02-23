UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayanlar
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu play-off turu maçlarının rövanşı sona erdi. İşte tur atlayan takımlar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu maçları oynandı.
Belçika temsilcisi Anderlecht ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımı arasındaki eşleşmede tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi. Anderlecht, atışlarda 3-0 üstünlük sağlayarak kupada yoluna devam etti.
Temsilcimiz Trabzonspor, 1-0'ın rövanşında Basel'e 2-0 kaybederek UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.
İşte alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar:
Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya) (0-1) - (0-0)
Dnipro-1 (Ukrayna) - Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1) - (0-0)
Partizan (Sırbistan)- Sheriff (Moldova) (1-0) - (1-3)
Anderlecht (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1) - (2-1)
Gent (Belçika) - Karabağ (Azerbaycan) (0-1) (Penaltılarda 5-3)
Basel (İsviçre) - Trabzonspor (0-1) - (2-0)
Lech Poznan (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-0) - (1-0)
Fiorentina (İtalya) - Braga (Portekiz) (4-0) - (3-2)
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