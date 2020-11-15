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TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Milli Takımı'nı kutladı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında, Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, "Rusya'yı 3-2 yenen #MilliTakım'ımızı tebrik ediyorum. #BizimÇocuklar" mesajını paylaştı.
Rusya'yı 3-2 yenen #MilliTakım’ımızı tebrik ediyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 15, 2020
#BizimÇocuklar pic.twitter.com/Ut0U9vqyEy
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