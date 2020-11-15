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Emre Sakçı bir yarış daha kazandı
Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 50 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.
23 yaşındaki yüzücü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışta 25.54'lük derecesiyle Brezilyalı Felipe Silva'nın 0.48 saniye önünde ilk sırayı aldı.
Uluslararası Yüzme Ligi'nde yarı final aşaması, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.
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