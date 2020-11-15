Bakan Kasapoğlu, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takımın grupta ilk galibiyetini aldığını belirtti.

"Gözümüz aydın olsun. Mücadele eden, istekli ve inançlı bir takım var. Yolumuz uzun. UEFA Uluslar Ligi sonrası Avrupa Futbol Şampiyonası var. Orada umudumuz var. Her geçen gün emin adımlarla yürüyüşümüzü, umudumuzu ve inancımızı pekiştiriyoruz. İnanıyoruz ki takım Budapeşte'ye moralle gidecek. Hem orada hem de sonraki süreçlerde bu güzel ekip ve jenerasyon daha büyük mutlulukları yaşatacak."

"Formula 1'e her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliği yaptık"

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da milli maçın yanı sıra Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si heyecanı yaşandığını da hatırlattı.

"Bugün İstanbul'umuzda spor dolu bir günü yaşıyoruz. Formula 1'e her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliği yaptık. Ardından bu maç... Türkiye'mize ve İstanbul'umuza sporun her branşı çok güzel yakışıyor. Hem spor turizmiyle hem de sporun farklı branşlarında başarıya yürüyen bir yolda inşallah yarınlar çok daha aydınlık. Gecemiz hayırlı olsun."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye-Rusya maçının ardından açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/185A0lwna5 — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

Nihat Özdemir: Şimdi hedef Macaristan’da yapacağımız maç

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Pandemiden sonraki ilk galibiyetimizi aldık hem de Rusya karşısında. Rusya yenemediğimi bir takım. Takımımız kendi evinde futbolunu ortaya koyarak maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Baştan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere bütün görev alan futbolcularımızı cani yürekten tebrik ediyorum. Şimdi hedef Macaristan’da Budapeşte’de yapacağımız maç olacak. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla Türkiye’mize dönüp Uluslar Ligi maçlarını bu şekilde tamamlamış olacağız."