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Ryan Babel koronavirüs şüphesiyle kadrodan çıkarıldı
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, koronavirüs hastalığı şüphesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Covid-19 testi negatif çıkan Babel'in kendisini iyi hissetmediği belirtildi.
Babel'in gösterdiği semptomlar nedeniyle tedbir amaçlı milli takım kampından ayrıldığı ifade edildi.
Etiketler: Galatasaray KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 21:26
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