Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleden üç puanla ayrılan A Milli Takım, 2020 yılındaki ilk galibiyetini elde etti.

TRT 1'den canlı yayınlanan karşılaşmada ay yıldızlıların gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder, 52. Dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.

Konuk ekip Rusya’nın gollerini ise 11. dakikada Denis Cheryshev ile 57. dakikada Kuzyaev attı.

Öte yandan Rusya, Andrey Semenov’un 23. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Türkiye bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alarak puanının 6 puana çıkarttı. Rusya ise 8 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında ise Macaristan saat 22.45'te Sırbistan'ı konuk edecek.

Milliler grubun son maçında 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Bu mücadele de TRT 1'den naklen yayınlanacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

RUSYA'DAN TEHLİKE 8. dakikada Cheryshev'in ceza sahası içinden çektiği şut yandan auta gitti.

RUSYA'DAN BİR TEHLİKE DAHA 9. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında yükselen Zabolotny'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

GOL - RUSYA ATTI 11. dakikada sol kanatta kaptırılan topun ardından ceza sahasında bomboş topla buluşan Cheryshev'in vuruşu ağları havalandırdı. 0-1

Rusya, 11. dakikada Denis Cheryshev'in attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/UH7g8dPC8l — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

16. dakikada Cengiz'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Guilherme'nin kucağında kaldı.

TÜRKİYE'DEN TEHLİKE 18. dakikda ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.

KIRMIZI KART RUSYA 10 KİŞİ KALDI 23. dakikada Andrey Semenov, Cenk Tosun'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Rusya'da Andrey Semenov, 24. dakikada yaptığı bu faul sonucu kırmızı kartla oyundan atıldı. pic.twitter.com/ztqIDe2XsA — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

GOL - KENAN ATTI MAÇA EŞİTLİK GELDİ 26. dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını ön direkte tamamlayan Kenan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

İşte Kenan Karaman'ın beraberliği getiren golü.... pic.twitter.com/WwPQfckN3U — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

28. dakikada ay-yıldızlı ekip, Rusya ceza yayının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cengiz Ünder'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

GOL - CENGİZ ATTI ÖNE GEÇTİK 32. dakikada Cengiz'in ceza sahasının sağından uzak köşeye çektiği şut direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 2-1

İşte Cengiz Ünder'in müthiş golü pic.twitter.com/5QaTtXqTqW — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

Mücadelenin ilk yarısını Türkiye 2-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Rusya'nın sol kanattan hızlı gelişen atağında, Ozdoev ceza sahasına girdi. Ozdoev'in sol çaprazdan şutunda kaleci Mert ayaklarıyla golü önledi, top kornere çıktı.

50. dakikada Cenk Tosun'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Guilherme'nin kucağında kaldı.

PENALTI 51. dakikada Ozan Tufan ceza sahasında rakibi tarafından yere düşürüldü, Türkiye penaltı kazandı!

GOL - TÜRKİYE FARKI İKİYE ÇIKARDI 52. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 3-1

GOOOOLLL!



Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle Rusya karşısında skoru 3-1'e getirdik. pic.twitter.com/Qq1qRKqi8n — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - RUSYA FARKI BİRE İNDİRDİ 57. dakikada Karavaev'in ceza sahasının sağından altıpasa çevirdiği topu Kuzyaev ağlara yolladı. 3-2

Rusya, Daler Kuzyaev'in attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. pic.twitter.com/0juOH9x5Bv — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

67. dakikada Cenk Tosun'dan aldığı pasla topla buluşan Deniz Türüç, Rusya ceza sahası dışından şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

76. dakikada Rusya'da Karavaev'in ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Mert kurtardı.

TÜRKİYE'DEN ETKİLİ ATAK 78. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşu üstten dışarı gitti.

83. dakikada Caner'in kullandığı serbrst vuruşa arka direkte Merih kafayı vurdu, kaleye yönelen topu kaleci Guilherme parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Karşılaşmayı Türkiye 3-2 kazandı.

Stat: Ülker.

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 64 Ozan Kabak), Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk. 64 Deniz Türüç), Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 80 İrfan Can Kahveci).

Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev (Dk. 70 Anton Miranchuk), Ozdoev, Zobnin (Dk. 79 Daniil Fomin), Miranchuk (Dk. 79 Aleksey Ionov), Cheryshev (Dk. 37 Vyacheslav Karavaev), Zabolotny (Dk. 70 Aleksandr Erokhin).

Goller: Dk. 11 Denis Cheryshev, Dk. 57 Kuzyaev (Rusya), Dk. 26 Kenan Karaman, Dk. 52 Cenk Tosun (penaltıdan) Dk. 32 Cengiz Ünder (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 20 Andrey Semenov (Rusya)

Sarı kartlar: Dk. 49 Merih Demiral, Dk. 55 Cenk Tosun, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 54 Roman Zobnin, Dk. 55 Georgi Dzhikiya, Dk. 73 Kudryashov, Dk. 89 Fomin (Rusya)