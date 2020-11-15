İsviçre, Saint Jakob-Park'ta İspanya'yı ağırladı.

Matadorlar, kaptanı Sergio Ramos'un 2 kez penaltı kaçırdığı maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü 26. dakikada Remo Freuler, İspanya'nın golünü ise 89. dakikada Gerard Moreno attı.

İsviçre'de Nico Elvedi 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla İspanya puanını 8'e çıkardı ve grupta 2. sırada yer aldı. Puanını 3'e çıkaran İsviçre ise grubunda son sırada kaldı.

Grubun diğer maçında ise Ukrayna'yı (6 puan) 3-1 yenen Almanya liderliğe (9 puan) yükseldi.

Sergio Ramos rekor kırdı

Bu arada İspanyol Ramos, 177'inci milli maçına çıkarak İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u geçerek Avrupa'da en fazla milli takım forması giyen oyuncu oldu.