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Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı.
Sarı-lacivertli takımın 31 yaşındaki file bekçisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında talihsizlik yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
Harun, müsabakanın 63. dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kaldı. Elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen deneyimli kaleci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı
Yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 15, 2020
Geçmiş olsun Harun pic.twitter.com/xMO90TukpD
Etiketler: FenerbahçeSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 18:06
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