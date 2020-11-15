Fenerbahçe'de geride kalan 8 haftada en çok sahada kalan isim Altay Bayındır oldu. 8 maçın tamamında oynayan 22 yaşındaki file bekçisi, 720 dakika görev yaptı. 2 maçta kalesini gole kapatan Altay, 8 gol yedi.

8 karşılaşmaya da 11'de başlayan Caner Erkin 712 dakika forma giydi ve 3 asist yaptı. Teknik direktör Erol Bulut, Luiz Gustavo'ya da 707 dakika şans verdi.

Sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen ve kaptanlık pazubandını takan Gökhan Gönül, bu sezon en çok forma giyen dördüncü futbolcu oldu. 1 maç kaçıran ve 630 dakika sahada kalan 36 yaşındaki sağ bekin 1 golü bulunuyor.

Yeni transferlerden Enner Valencia'dan vazgeçmeyen Erol Bulut, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna sağ kanadı emanet etti.

8 karşılaşmanın tamamında forma şansı bulan ve 600 dakika sahada kalan Ekvadorlu oyuncu, takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Tüm maçlarda forma giyen bir başka oyuncu da Ozan Tufan. Sarı lacivertli formayla 566 dakika sahada kalan milli futbolcu, ağları 1 kez havalandırdı.

Kemal Ademi sonradan oyuna girdiği 3 mücadelede 23 dakika sahada kalırken, Dirar, Ömer Faruk Beyaz, Sadık Çiftpınar ve Harun Tekin bu sezon forma şansı bulamadı.