Siyah beyazlı takım, bugün yeniden teste tabii tutulacak. Çıkacak sonuca göre, yeni bir yol haritası belirlenecek.

Hem yönetimin hem de teknik heyetin, futbolcuların özel yaşantılarına dikkat etmelerini ısrarla istediği biliniyor. Ancak pozitif çıkan oyuncuların, geçtiğimiz günlerde takımla antrenmanlarda yer alması sayının artma ihtimalini yükseltiyor.

Medipol Başakşehir maçı öncesi mevcut kadroda defans oyuncusu olarak sadece Montero, Rıdvan Yılmaz ve Erdoğan Kaya bulunuyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Josef De Souza’yı stoperde oynatmayı düşündüğü öğrenildi.