Puslu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.11.2026 09:30

TİGEM 15 safkan Arap kısrağı satacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan Arap kısrağının satışını yapacak.

TİGEM 15 safkan Arap kısrağı satacak

İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 15 safkan Arap kısrağının satışı, elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek. TİGEM e-Tay Satış Platformu üzerinden yapılacak ihale 4 Kasım'da başlayıp 16 Kasım'da sona erecek.

Kısrak başına geçici teminat bedeli 50 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebiliyor.

Müşterilerin, sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen sürede eksiksiz tamamlaması, TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.

ETİKETLER
TİGEM Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 105,81 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:28
TÜİK'in ALO 124 hattı, vatandaşlara doğrudan iletişim imkanı sunuyor
10:27
Ekim ayında ihracatta çifte rekor
10:19
Türkiye Varlık Fonu, TOGG'un en büyük hissedarı oluyor
10:19
ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık ihracat
10:14
Ömer Çelik: Türkiye'nin AK Partisi kararlılıkla yoluna devam ediyor
10:14
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü paylaşımı
Fotoğraf tutkunları Hizan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görüntüledi
Fotoğraf tutkunları Hizan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görüntüledi
FOTO FOKUS
Taksi yağışın ardından oluşan çukura düştü
Taksi yağışın ardından oluşan çukura düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ