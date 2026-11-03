TİGEM 15 safkan Arap kısrağı satacak

İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 15 safkan Arap kısrağının satışı, elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek. TİGEM e-Tay Satış Platformu üzerinden yapılacak ihale 4 Kasım'da başlayıp 16 Kasım'da sona erecek.
Kısrak başına geçici teminat bedeli 50 bin lira olarak belirlendi.
İhale şartnamesi, TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebiliyor.
Müşterilerin, sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen sürede eksiksiz tamamlaması, TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.