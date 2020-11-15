Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Rusya'yı ilk kez yendiklerini hatırlatarak, hem grupta hem de 2020 yılındaki ilk galibiyetlerini aldıklarını belirtti.

Güneş, kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak ilk 10 dakikada iyi oynamadıklarını vurguladı.

"Top kayıplarımız fazlaydı. Rakibi karşılayamadık. Sonra oyunu düzelttik. Rakip 10 kişi kalınca onları zorladık. Arkasından da goleri bulduk. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyi beklememize rağmen skor 3-1'ken gereksiz bir gol yedik. Oyunun dengesini bozdu bu gol. Fizik olarak iyi bir takım rakip. Genel oyun isteği ve kazanma duygusundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Böyle bir galibiyete oyuncuların, bizim, tüm Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Son maç için Macaristan'a gidiyoruz. Durumu değerlendireceğiz."

Güneş, FIFA sıralaması için önemli bir galibiyet aldıklarını anlattı.

"Maçın skorundan memnunum ama eksiklerimizi biliyoruz. Gruptaki durumumuz bu akşamki Macaristan-Sırbistan maçına bağlı. Berabere kalırlarsa Macaristan'la final oynarız. O da güzel olur. Tabii Rusya'nın Sırbistan'la yapacağı maç da önemli. Sırbistan'a bağlı yine her şey."

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, Zeki Çelik'in sakatlığını takip edeceklerini aktardı.

"Zeki'nin Macaristan'da olup olmayacağını bilimiyorum. Cengiz Ünder'i değiştirmeden önce sarı kartı gördü. Hem Cengiz hem de Hakan Çalhanoğlu sarı kart sınırındaydı. İkisini de çıkartmayı düşünüyordum ama maalesef Cengiz'i çıkaramadan kartı gördü ve cezalı duruma düştü."

Tecrübeli teknik adam, hakemlerle ilgili yorum yapmak istemediğini de dile getirdi.

"Penaltı mı değil mi bilmiyorum. Ben uzaktım. Daha önce bize de oldu. İki maçta 4 puan daha alabilirdik. Bunlar olacak. VAR'da yok bu sistemde. Hakemle ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum."