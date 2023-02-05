Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid deplasmanda yenildi
[DepoPhotos]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 20. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Mallorca'ya 1-0 mağlup oldu.
Real Madrid'de sakat olan forvet oyuncusu Karim Benzema'nın yanı sıra karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan kaleci Thibaut Courtois forma giymedi.
Ev sahibi Mallorca, 13. dakikada Real Madrid'in savunma oyuncusu Nacho'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
[Fotoğraf: Reuters]
İkinci yarı 60. dakikada Real Madrid adına Marceo Asensio'nun kullandığı penaltıyı kaleci Predrag Rajkovic kurtardı.
Ligde üçüncü kez yenilen Real Madrid 45 puanla 2. sırada kaldı. LaLiga tarihinde Real Madrid'e karşı 7. galibiyetini alan Mallorca ise 28 puanla 10. sıraya yükseldi.
Etiketler: La Liga Real Madrid İspanya
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